Verkehrschaos - Hallenser lassen Nerven

Die Hallenser versuchen sich, mit den vielen Straßenbaustellen in der Stadt zu arrangieren, so gut es geht. Aber nicht nur Autofahrer kostet das ganze Nerven.

Halle/MZ - Manfred Plöger erwartet aus seinen Erfahrungen der vergangenen Tage schon gar keine Pünktlichkeit mehr. Gerade ist der 68-Jährige aus Braunschweig zu Besuch in Halle, bei seiner Tochter im Paulusviertel. Er hilft, die Enkel zu betreuen, die gerade ihre Sommerferien genießen. Montagvormittag wollten er und die beiden Kinder einen Stadtbummel unternehmen. Punkt 9.26 Uhr sollte es mit der Straßenbahn der Linie 3 in der Hegelstraße losgehen, soweit der Plan. Tatsächlich traf die Bahn mit Verspätung ein, wie so häufig, seit in der Trothaer Straße gebaut wird.