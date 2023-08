Der Rannische Platz in der südlichen Innenstadt ist stark frequentiert. Die Polizei erklärt, warum es dort häufig zu Unfällen kommt.

Gefährlicher Kreisel in Halle: Das sagt Polizei zum Rannischen Platz

52 Unfälle in zwei Jahren

Der Rannische Platz in der südlichen Innenstadt gehört zu den Unfallschwerpunkten in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Im Sekundentakt rollen die Autos über den Rannischen Platz in der südlichen Innenstadt. Als ein Autofahrer die Wörmlitzer Straße herunter fährt und sich in den Kreisverkehr einfädelt, hupt ihn der Fahrer eines Minibusses an und gestikuliert wütend mit den Händen. Der Autofahrer nimmt ihm trotzdem die Vorfahrt. Zu einem Unfall kommt es zum Glück nicht. Der Minibus kann noch rechtzeitig abbremsen.