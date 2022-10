Kostenlose öffentliche Parkplätze am Straßenrand sollen in Halle verschwinden

Ein Blick in das neue Mobilitätskonzept der Stadt Halle hält nicht nur für Autofahrer viele Überraschungen bereit.

Halle/MZ - Der Verkehr in Halle soll weiterentwickelt werden. In der Stadtpolitik wird heftig darüber diskutiert. Es geht um die großen Fragen: Autos raus aus der Innenstadt? Parkplätze am Straßenrand abschaffen? Welche Rolle spielen alternative Mobilitätsformen wie E-Scooter?