Vom Hallorenring kommend ist der Robert-Franz-Ring in Halle in Richtung nördliche Innenstadt seit Mittwoch wieder befahrbar. Die Entscheidung kam wie aus dem Nichts.

Verkehr in Halle

In Richtung nördliche Innenstadt können Auto- und Radfahrer den Robert-Franz-Ring wieder befahren.

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt es seit Mittwoch eine Umleitung weniger. Der Robert-Franz-Ring ist in Richtung nördliche Innenstadt für den Verkehr freigegeben worden.

Dabei sind die Bauarbeiten am Mühlgraben längst nicht abgeschlossen. Zu sehen ist aktuell aber auch keine Bautätigkeit. Die gelben Absperrgitter sind derweil lediglich an den Straßenrand gerückt worden. Die Sperrschilder wurden so verkehrt, dass sie für Verkehrsteilnehmer nicht mehr sichtbar sind.

Dadurch wirkt die Freigabe der Straße wie eine nur zeitweilige Aufhebung der Sperrung. Die Stadt hatte sie im Vorfeld nicht angekündigt.