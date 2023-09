Straßenbau im Stadtzentrum Halle Sanierung des Hallorenrings: Wie viele Spuren wird es künftig für den Autoverkehr geben?

Im Zuge der geplanten Straßensanierung wird über die Neuregelung des Verkehrs am Hallmarkt in Halle diskutiert. Was Bürger von der autofreien Lösung halten.