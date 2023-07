Die Stadt Halle passt eine Ampelschaltung an. Davon sollen vor allem Radfahrer profitieren.

Schneller über den Glauchaer Platz in Halle - was Autofahrer ab Montag beachten müssen

Auf dem Glauchaer Platz in Halle wird ab Montag die Ampelsteuerung erneuert.

Halle (Saale)/MZ - Der Glauchaer Platz zählt zu den viel befahrenen Orten in Halle. Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, wird dort ab der kommenden Woche die Ampelsteuerung angepasst. Das soll dazu führen, dass vor allem Radfahrer den Platz schneller überqueren können. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September an. In dieser Zeit gilt auf der ganzen Kreuzung Tempo 30. Zeitweise müssen auch einzelne Fahrstreifen gesperrt werden.