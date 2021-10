Verein verewigt Halles Wahrzeichen in Wachs

Halle (Saale)/MZ - Ein Stück Stadtbad zum Mitnehmen - das gibt es neuerdings dank einer Idee des Fördervereins Zukunft Stadtbad, der bereits in der Vergangenheit mit teilweise außergewöhnlichen Aktionen zu Gunsten der altehrwürdigen städtischen Badeanstalt auf sein Vorhaben, das Stadtbad zu erhalten und als Gesundheitsbad den Hallensern zur Verfügung zu stellen, aufmerksam gemacht hat.

Beginn des Porjektes mit 3D-Modell des Stadtbadturms

Fans des Stadtbades und denen, die es werden wollen, kann nun dank der gemeinsamen Initiative des Vereins und des halleschen Esmero-Teams nicht nur sprichwörtlich, sondern ganz real ein Licht aufgehen. Denn der zum Stadtbad gehörende Wasserturm, 1914 von Stadtbaumeister Wilhelm Jost entworfen und 1916 erbaut, ist jetzt als Kerze direkt im Stadtbad erhältlich.

Vor einem Jahr habe das Projekt seinen Anfang genommen, so Fördervereinsvorsitzende Kathleen Hirschnitz. Im Herbst 2020 haben die beiden Fotografen und Multimedia-Experten Alexander Schieberle und Kai Schmidt dem Förderverein das 3D-Modell des Stadtbadturms vorgestellt. „Danach ging alles ganz schnell“, so die Vereinschefin. Es sei sofort klar gewesen, dass der Förderverein auf der Basis des Modells Produkte entwickeln wollte, um das Stadtbad zu bewerben und zugleich Freude zu schenken. In einer Auflage von zunächst 100 Stück gibt es nun die Stadtbadkerze aus Bienenwachs, hergestellt in den Halleschen Behindertenwerkstätten.

Förderverein verewigt Halles Wahrzeichen in Wachs

Von der Idee bis zum fertigen Turm seien viele einzelne Schritte nötig gewesen, so Fotograf Alexander Schieberle, der gemeinsam mit Kai Schmidt das Unternehmen Esmero gegründet hat. „Ausgangspunkt für die fertige Kerze waren Film- und Fotoaufnahmen mit einer Drohne“, so Schieberle. Über ein spezielles Programm wurde anschließend ein digitales Modell erstellt und per 3D-Druck hergestellt. Aus diesem wurde eine Negativform gegossen. „Mitarbeiter der halleschen Behindertenwerkstätten haben dann jede Kerze in Handarbeit gefertigt“, so Kai Schmidt.

Für 20 Euro ist nun der Stadtbadturm aus Wachs zu haben - inklusive Karton und Zertifikat, der Kauf unterstützt den Erhalt des historischen Bades. Derweil haben Schieberle und Schmidt weitere Türme in Arbeit, darunter den Roten Turm, die Marktkirche und den Wasserturm. Auch die wolle man künftig als Kerze anbieten. Wann, stehe noch nicht fest.