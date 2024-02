Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Auch wenn es in diesem Jahr kein runder Geburtstag ist – gefeiert wird das Bestehen des altehrwürdigen Stadtbades in der Schimmelstraße auf jeden Fall. Daher lädt der Förderverein „Zukunft Stadtbad“ aus Anlass der am 16. Februar 1916 erfolgten Eröffnung des Stadtbades nun am Samstag, den 17. Februar, zu einem Benefizkonzert in die illuminierte Frauenhalle ein.