Im September sollen Interessierte wieder Einblick in besondere Gebäude erhalten - auch in Halle und dem Saalekreis.

Halle (Saale)/MZ. - „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ lautet das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals am 8. September. Auch wenn bis dahin noch mehr als drei Monate Zeit ins Land gehen, sind die Organisatoren vom Verein der Freunde der Bau- und Kunstdenkmale längst mit den Vorbereitungen für das Programm in Halle und dem Saalkreis beschäftigt. Derzeit gehe es vor allem darum, weitere Mitstreiter zu finden, sagt die Vereinschefin Martina Lehmann.

Gefragt seien deshalb Partner, die in diesem Herbst Denkmale aus Anlass des Tages erstmals für die Bevölkerung öffnen wollen. Interesse bestehe dabei an Gebäuden aller Art – an welchen, deren künftige Nutzung derzeit noch Idee ist, an Erläuterungen zu Konzepten und Planung, an Häusern, die noch im Bau oder auch bereits hergerichtet sind oder auch an welchen, die mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements gerettet werden (sollen).

Ein Schwerpunkt des Denkmalstages in Halle soll in diesem Jahr auf Neustadt liegen, dessen Grundsteinlegung sich im Juni zum 60. Mal jährt. Die Eröffnungsveranstaltung ist deshalb auch in jenem Bau geplant, der einst als Rathaus der neuen Stadt vorgesehen war, in die Wendezeit hinein gebaut worden ist und deshalb nie als solches genutzt worden ist. Man sei froh über die Kooperationsbereitschaft der heutigen Nutzer vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation, sagt Vereinschefin Martina Lehmann. Ohnehin sei es „ein Glücksfall“ für das Gebäude, dass die Behörde eingezogen ist. Es gehe den Denkmalfreunden auch darum, das häufig diskreditierte Neustadt in ein anderes Licht zu rücken. Dazu gehöre auch, mit Unterstützung der Denkmalschutzbehörde einen Überblick zu verschaffen, welche architektonischen Zeugnisse dort inzwischen unter Denkmalschutz stehen.

Kontakt zum Verein ist möglich per E-Mail an [email protected]. Meldeschluss für offene Denkmale ist der 8. Juli.