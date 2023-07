Am Donnerstag wird im Einzelhandel im Süden Sachsen-Anhalts gestreikt. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Verdi. In Halle-Neustadt wird Kaufland bestreikt.

Halle (Saale) - Für den Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Einzelhandel in Sachsen-Anhalts Süden zum Streik aufgerufen. Am 18. Juli endete die bereits dritte Tarifverhandlung für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen. Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos, teilte Verdi in einer Pressemitteilung mit.