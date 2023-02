Halle (Saale)/MZ - Zu Wochenbeginn hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Halle erneut zum Warnstreik in Kitas aufgerufen. Wie schon am Montag werden auch am Dienstag aktive Gewerkschaftsmitglieder in Halle die kommunalen Kitas und Horte in der Stadt aufsuchen, um über den Stand der Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern zu informieren, berichtete Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke der MZ. Auswirkungen auf den Kita-Betrieb haben und hatten die Gewerkschafter-Besuche nicht: Die Einrichtungen blieben regulär geöffnet.