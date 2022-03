Verdi ruft am Frauentag zum Streik in Halles Kitas auf

In mehreren Bundesländern verschärft die Gewerkschaft am 8. März den Arbeitskampf. Auch der Eigenbetrieb der Stadt Halle ist betroffen. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Was wird aus Tausenden Kindern, wenn am Frauentag in den Kitas gestreikt wird?

Halle (Saale)/MZ - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder am 8. März auch in den Kitas der Stadt Halle zum Streik auf. Zwischen 11.30 bis 15 Uhr sollen die Beschäftigten im Kita-Eigenbetrieb ihre Arbeit niederlegen. „Dieser Tag ist nicht ohne Grund gewählt. Es sind überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung, der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind“, erklärte Verdi-Bezirksleiter Oliver Greie. Die Mitarbeiterinnen verdienten eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung. Verdi kritisiert, dass die Arbeitgeberrunde in der Auftaktrunde der Tarifverhandlungen am 25. Februar alle Vorschläge der Gewerkschaft ablehnten.

Unterdessen bereitet sich Halle auf den Arbeitskampf vor. „Es ist natürlich unser Ziel, die Auswirkungen für die Kinder so gering wie möglich zu halten“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) der MZ. Im Ressort der Sozialbeigeordneten Katharina Brederlow (SPD) werde man sich mit der Frage befassen, wie die Betreuung am Frauentag organisiert werden kann. Der Eigenbetrieb Kita betreibt 55 Einrichtungen mit 6.000 Plätzen.