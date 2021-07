Verdächtiger nach Autobränden in Halle-Trotha soll inhaftiert werden

Halle (Saale)/MZ - Fünf Autos haben am Wochenende im Stadtteil Trotha in nur einer Nacht gebrannt - zunächst in der Oppiner, dann in der Seebener Straße. In der Mötzlicher Straße konnte die Polizei nahe eines brennenden Audis einen Tatverdächtigen stellen.

Wie Polizeisprecher Ralf Karlstedt am Montag mitteilte, hat die Polizei gegen den Festgenommenen in den zurückliegenden Jahren schon Ermittlungen wegen Brandstiftung geführt. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse hat die Staatsanwaltschaft bei Gericht ei-nen Haftantrag gestellt.“ Der 40-jährige Hallenser sollte noch am Montag einem Richter vorgeführt werden. Ob der Antrag auf Haft auch bewilligt wurde, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen.

Sachschäden von mehreren Tausend Euro

Ungeklärt ist derzeit auch, wie es am Wochenende zum Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt gekommen ist. „Bisher war der Brandort nicht begehbar“, teilte Polizeisprecher Karlstedt dazu auf MZ-Nachfrage mit. Daher liegen bisher auch keine Informationen zu möglichen Verantwortlichen oder Verursachern vor. Karlstedt bestätigte indes, dass es im Mai dieses Jahres - zu Himmelfahrt - im gleichen Haus bereits einen Einsatz gegeben hat. Dabei habe jemand ein im Keller abgestelltes Fahrrad samt Anhänger in Brand gesetzt.

„Nach den geführten Ermittlungen ist bei dieser Tat von einer Brandstiftung auszugehen. Es entstanden Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Fünf Hausbewohner hatte man damals vorsorglich ambulant in einem Krankenhaus medizinisch versorgt“, so Karlstedt. Ein Tatverdächtiger konnte dabei aber nicht ermittelt werden.