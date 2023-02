Die Stadtverwaltung will ein neues klimapolitisches Leitbild für Halle beschließen lassen. Einige Maßnahmen und Ziele dürften zu Diskussionen führen.

Die Stadt Halle will sich ein neues energie- und klimapolitisches Leitbild geben.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung hat einen neuen Entwurf für ein energie- und klimapolitisches Leitbild vorgelegt. Darin werden fünf Grundsätze aufgezählt, an denen die Stadt Halle sich künftig orientieren soll. Der Entwurf soll am 22. Februar in den Stadtrat eingebracht werden. Diskussionen dürften vorprogrammiert sein.