Halle (Saale)/MZ. - Handwerksfirmen im südlichen Sachsen-Anhalt bewerten das Geschäftsklima so schlecht wie lange nicht mehr. Der Geschäftslageindex sei im vierten Quartal von 35 auf 26 gefallen, berichtete Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf am Dienstag bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage. Das sei der schwächste Wert seit zehn Jahren. Besonders düster fiel die Einschätzung nach Worten von Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann in Branchen wie dem Friseur und dem Kosmetikhandwerk aus; am besten hätten Unternehmen im Kfz-Handwerk und den Ausbauhandwerken die Lage eingeschätzt.