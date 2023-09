Vandalismus in Schulen in Halle Verstopfte, verschmutzte Toiletten: Schüler der Huttenschule müssen Klopapier selbst mitbringen

Die Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ in Halle will den Vandalismus in den Toiletten in den Griff bekommen. Was die Schule schon probiert hat.