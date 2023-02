Halle (Saale)/MZ - - Verliebte werden das Datum sicher im Kopf haben: Am 14. Februar ist Valentinstag, und vermutlich werden sich an diesem Tag viele Menschen gegenseitig mit kleinen (oder größeren) Aufmerksamkeiten überraschen wollen. Die einen gehen schick essen, andere verschenken einen Blumenstrauß oder Süßes. Und wer mag, kann das neue Angebot des Kirchenkreises Halle-Saalkreis annehmen und es sich in der Wohnzimmerkirche im Luthersaal der Johannes-Gemeinde gemütlich machen und Gemeinschaft erleben, egal ob Single, Pärchen oder verwitwet. Denn niemand soll allein sein – nicht am Valentinstag und auch sonst nicht.