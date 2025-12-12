Die Anführerin sticht bei den Hurricanes heraus. Wie sie auf das Duell gegen Einheit Zepernick am Samstag blickt und welche besondere Leidenschaft sie in ihrer Freizeit verfolgt.

Hurricanes peilen Sieg zum Jahresabschluss an: Kapitänin Anabell Ahlert spricht offen vom Ziel Zweite Liga

Halle/MZ. Anabell Ahlert liebt Fantasy-Traumwelten – so sehr, dass sie einen Teil davon auf ihrem rechten Oberarm mit einem Tattoo verewigt hat. Zu sehen ist ein Schriftzug aus der Romanreihe „Das Reich der Sieben Höfe“. „Ich lese viel Fantasy oder schaue Filme in diese Richtung“, erzählt die Kapitänin der Volleyballerinnen des USV Halle. Am rechten Bein zeigt sich der Familienmensch mit einem als Kette verzierten F, das für ihre Schwester Francis steht.