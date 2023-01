Urteil nach Attackeauf zwei Flüchtlinge in Halle: Gericht verhängt Bewährungsstrafen

Halle (Saale)/MZ - Im Prozess um einen lebensgefährlichen Angriff in Neustadt hat das Landgericht zwei Täter am Donnerstag zu Bewährungsstrafen verurteilt. Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Männer; ein Dritter, der Haupttäter, ist einem anderen Verfahren bereits verurteilt worden; aus ausländerfeindlichen Motiven in der Nacht zum 1. Mai 2020 an der Haltestelle Rennbahnkreuz zwei Flüchtlinge angegriffen hatten. Einer der beiden Männer, damals 21 Jahre alt, war dabei lebensgefährlich verletzt worden.

