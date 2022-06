Unwirtschaftlich trotz Werksverkauf: Bäcker in der Merseburger Straße in Halle schließt

Diese Filiale in der Merseburger Straße in Halle (Saale) schließt.

Halle (Saale)/MZ - Anfang Dezember, am 4. Dezember, wird die Bäckerfiliale Schäfer’s in der Merseburger Straße 91 - an der Haltestelle Lutherstraße - für immer ihre Tür schließen. Eine Unternehmenssprecherin sagt, dass der Standort nicht mehr wirtschaftlich sei. Doch die Kunden sind enttäuscht.