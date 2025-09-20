Preis für herausragende Projektidee Unverhoffte Geldzuwendung: Was macht Schochwitz mit 5.000 Euro?
Die Idee einer Werkstatt der Generationen im Örtchen Schochwitz konnte bei einem Engagement-Wettbewerb der Ostbeauftragten der Bundesregierung überzeugen. Nun sollen Anwohner entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird.
20.09.2025, 10:00
Schochwitz/MZ - Noch ist nicht klar, mit welchen Werkzeugen die neue Werkstatt in Schochwitz bestückt wird. Klar ist aber: Es soll bald eine Werkstatt geben in dem kleinen Örtchen in der Gemeinde Salzatal (Saalekreis), die Anwohnern offen steht. In der sie Reparaturen oder Arbeiten vornehmen können. Und es stehen 5.000 Euro zur Verfügung, um sie mit Werkzeugen und Geräten auszustatten.