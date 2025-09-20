Die Idee einer Werkstatt der Generationen im Örtchen Schochwitz konnte bei einem Engagement-Wettbewerb der Ostbeauftragten der Bundesregierung überzeugen. Nun sollen Anwohner entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird.

Treffen in der Naturwerkstatt am späten Freitagnachmittag: Noch wird in Schochwitz beraten, was von dem Preisgeld angeschafft wird.

Schochwitz/MZ - Noch ist nicht klar, mit welchen Werkzeugen die neue Werkstatt in Schochwitz bestückt wird. Klar ist aber: Es soll bald eine Werkstatt geben in dem kleinen Örtchen in der Gemeinde Salzatal (Saalekreis), die Anwohnern offen steht. In der sie Reparaturen oder Arbeiten vornehmen können. Und es stehen 5.000 Euro zur Verfügung, um sie mit Werkzeugen und Geräten auszustatten.