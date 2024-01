Von Bauern blockierte Autobahnauffahrten und Zugausfälle durch streikende Eisenbahner haben am Mittwoch nicht nur Pendler behindert. Warum die GdL am Arbeitskampf festhält.

Bahnstreik und Bauernproteste in Sachsen-Anhalt

Nimmt den Streik gelassen: Studentin Lilly musste auf dem Weg nach Leipzig am Hauptbahnhof umsteigen.

Halle (Saale)/MZ. - Mit der S-Bahn direkt aus Neustadt zum Hörsaal nach Leipzig? Ganz so einfach wie sonst war es für Lilly, Studentin der Verpackungswissenschaften, am Mittwoch dann doch nicht. Wie Tausende Pendler – mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder motorisiert unterwegs – musste sie ihre Fahrtroute mit Umwegen planen. So wie zuvor schon anderswo blockierten protestierende Bauern nun auch im Raum Halle diverse Autobahnauffahrten, hinzu kam der Ausfall der allermeisten Züge durch den seit Mittwoch parallel laufenden Eisenbahnerstreik.