Untersuchungsausschuss zeigt Schwächen der Polizei

Magdeburg - Der Synagogen-Anschlag von Halle erschütterte die Republik - der Rechtsterrorist Stephan B. erschoss am 9. Oktober 2019 zwei Menschen, nur die gesicherte Eingangstür verhinderte ein Blutbad im jüdischen Gotteshaus. Nun ist die Aufarbeitung des Terrorakts so gut wie abgeschlossen: Mehr als ein Jahr analysierte ein Untersuchungsausschuss im Landtag mögliche Fehler des Staates: War die Tat vorhersehbar? Wieso war die Synagoge nicht ständig gesichert? Und gab es Fehler der Polizei? Am Mittwoch soll der Ausschuss über den Abschlussbericht beraten - die MZ erklärt zentrale Erkenntnisse.

War der rechtsextreme Anschlag vorhersehbar?

Kaum - davon gehen die Obleute der Koalition von CDU, SPD und Grünen mittlerweile aus. Ihr Berichtstext liegt der MZ vor. Demnach war aus den Lagebildern der Polizei keine konkrete Gefahr eines Anschlags in Halle erkennbar. Das lag auch daran, dass der damals 27-jährige Terrorist ein einsames Leben unter dem Radar der Behörden führte. Die Koalition kritisiert nun: Bisherige Kriterien zur Risikoeinschätzung für Synagogen reichen nicht aus - vor allem mit Blick auf allein handelnde Täter und „einsame Wölfe“.

Fatal: Am Tag des Anschlags, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, gab es keinen ständigen Polizeischutz am Gotteshaus, nur eine unregelmäßige Streife. Zwar stellt die Koalition fest: „Konkrete Gefährdungsaspekte gegen die jüdische Gemeinde lagen nicht vor.“ Der Bericht betont aber zugleich: „Ein erhöhter Polizeischutz (...) zu Jom Kippur hätte aus anderen Motivationen (politische Priorisierung, Maßnahmen zur Minderung von Angst oder Unsicherheit der Gefährdeten), erfolgen können, ist aber aufgrund der Gefahrenanalyse unterblieben.“

Ist das also als Kritik an Polizei und Behörden zu werten?

Indirekt. Die Koalition fordert, dass die Diskussion zwischen Sicherheitsbehörden und jüdischen Gemeinden über Gefährdungsanalysen „und mögliche Szenarien von Terrorattacken“ klarer geführt wird. Hintergrund: Hallesche Gemeindevertreter hatten berichtet, dass der Kontakt zur Polizei teilweise eingeschlafen war - ein spezielles Sicherheitskonzept für Jom Kippur existierte jedenfalls nicht. Die Koalition will die Polizei nun stärker in die Pflicht nehmen: Sie habe eine „Holschuld“ in Sicherheitsfragen. Denn: „Religiöse Feiertage, Feste oder andere Anlässe (...) bilden potenzielle Anschlagsanlässe und müssen auch im Fokus der Polizei stehen, wenn sie nicht in jedem Fall explizit durch Gefährdete selbst gemeldet werden.“

Kritisch benennt der Bericht, dass die Polizei offenbar über Jahre hinweg nicht merkte, dass es aufseiten der Jüdischen Gemeinde in Halle wachsende „Verunsicherung“ bezüglich staatlicher Schutzmaßnahmen gab: Nach Darstellung der Gemeinde hatte die Polizei 2016 zusätzlichen Polizeischutz für das Chanukka-Fest abgelehnt. Polizeivertreter hatten dies im Ausschuss bestritten.

Gab es am Tag des Anschlags Fehler im Polizeieinsatz?

Der Bericht der Koalition spricht grundsätzlich von „erfolgreicher Polizeiarbeit“ - angesichts dessen, dass der Täter nach anderthalb Stunden gefasst wurde. Erhebliche Probleme seien aber im überlasteten Notrufsystem offenbar geworden: Von den rund 400 eingegangenen Anrufen konnten bei weitem nicht alle bearbeitet werden - Notrufe ohne Terrorbezug wurden teils bewusst zurückgestellt, so der Bericht. Kritisch: Einige Anrufer seien „ihre Informationen nicht losgeworden“. Der Bericht empfiehlt dem Innenministerium, dies zu verbessern.

Ebenfalls kritisch aus Sicht der Koalition: Die Polizei erkannte erst nach Festnahme des Terroristen, dass er seine Taten live ins Internet übertragen hatte. Die Videos wären bei der Fahndung hochrelevant gewesen. Allerdings: Ein Polizist schilderte im Ausschuss, dass es entsprechende Recherchemöglichkeiten zur schnellen Suche in einschlägigen Internetforen und Kanälen in den Polizeiinspektionen gar nicht gebe. Für die Koalition ist es „zentral“, dass die Polizeiarbeit an dieser Stelle verbessert werden muss.

Gab es Fehler im Umgang mit den Opfern?

Ja - der Bericht der Koalition würdigt die Kritik der Juden in Halle, dass sie unmittelbar nach dem Terroranschlag von Polizisten unsensibel behandelt wurden. Der Bericht empfiehlt: Die Betreuung von Betroffenen müsse künftig von Anfang an bei Großeinsätzen mitgeplant werden. Es brauche gezielte Schulungen in der Polizei, auch zum besseren Umgang mit Religionsgruppen. Laut Innenministerium ist dies bereits geplant.

Was sagt die Opposition zur Aufarbeitung?

Sowohl AfD als auch Linke sehen zumindest Teile des Koalitionsberichts kritisch, sie wollen deshalb dem Dokument noch eigene Kapitel hinzufügen. So sieht AfD-Obmann Robert Farle den damaligen Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) persönlich stark in der Verantwortung: „Er hat es versäumt, sich mit der Gefährdungslage zu beschäftigen.“ Die Landespolizei habe nicht einmal gewusst, wann Jom Kippur anstehe.

Linken-Innenpolitikerin Henriette Quade sagte der MZ: „Der Bericht ist nicht in Gänze falsch, unsere Schwerpunktsetzung ist aber eine andere.“ In den Zeugenvernehmungen hatte Quade unter anderem aufgedeckt, dass ein 2017 geschriebener, europaweiter OSZE-Leitfaden zum Schutz jüdischen Lebens in der Polizei so gut wie unbekannt war. Er empfiehlt besonderen Polizeischutz an Feiertagen. (mz/Jan Schumann)