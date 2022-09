Unternehmer will Neubau der Halle-Saale-Schleife stoppen

Um die Arbeiten an der Halle-Saale-Schleife gibt es Streit. Baut die Stadt die neue Straße zu hoch?

Halle (Saale)/MZ - Eine Woche nach der offiziellen Freigabe der neuen Hochwasserschutzwand am Gimritzer Damm braut sich an der Baustelle der Halle-Saale-Schleife ein Konflikt zwischen Anwohnern des Gutes Gimritz sowie der Stadt zusammen. Nach MZ-Informationen will der Immobilienentwickler Temba Schuh den Neubau der Halle-Saale-Schleife gerichtlich stoppen lassen.