Die Firma Gollmann erweitert in Halle-Neustadt zwar ihr Werk, stößt aber dennoch an Grenzen. Abhilfe könnte der Star Park II schaffen. Gollmann stellt aber auch dafür eine Bedingung.

Derzeit baut Gollmann eine neue Werkhalle in Halle-Neustadt. Damit sind die Platzverhältnisse im Gewerbegebiet aber erschöpft.

Halle (Saale)/MZ - Daniel Gollmann feilt im Gewerbegebiet Halle-Neustadt weiter an der Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. Der Hallenser baut in seinem Werk Kommissionierautomaten für Apotheken und ist damit seit Jahren auf Wachstumskurs. Doch er stößt vor Ort an Grenzen. Muss das Unternehmen Halle verlassen?