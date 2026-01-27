Halles Erdreich steckt voller Überraschungen. Dort gibt es auch Belege für die Salzgewinnung im Paulusviertel, eine alte Wasserleitung und eine große Klosterkirche. Was der Untergrund der Stadt sonst noch alles zu verbergen hat.

Unter der Erde in Halle: Archäologie findet Stadt

Bei den Grabungen 2020 legten Archäologen Teile des Grundrisse der Klosterkirche Neuwerk frei.

Halle (Saale)/MZ. - Dass Halle viele Jahrhunderte lang seinen Reichtum aus der Sole schöpfte, ist allgemein bekannt. Im Internet verweist die Salzstadt auf Solequellen am Hallmarkt, die schon im achten Jahrhundert genutzt wurden. Im 15. Jahrhundert gab es 116 Siedehütten, das „weiße Gold“ garantierte Wohlstand.