Stadtgeschichte unter den Füßen Unter der Erde in Halle: Archäologie findet Stadt
Halles Erdreich steckt voller Überraschungen. Dort gibt es auch Belege für die Salzgewinnung im Paulusviertel, eine alte Wasserleitung und eine große Klosterkirche. Was der Untergrund der Stadt sonst noch alles zu verbergen hat.
27.01.2026, 13:44
Halle (Saale)/MZ. - Dass Halle viele Jahrhunderte lang seinen Reichtum aus der Sole schöpfte, ist allgemein bekannt. Im Internet verweist die Salzstadt auf Solequellen am Hallmarkt, die schon im achten Jahrhundert genutzt wurden. Im 15. Jahrhundert gab es 116 Siedehütten, das „weiße Gold“ garantierte Wohlstand.