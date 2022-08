Unratbrand auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen

In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr in Halle zu einem Brand ausrücken.

Unratbrand an den Franckischen Stiftungen.

HALLE (SAALE)/MZ/MATZ - In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr in Halle zu den Franckeschen Stiftungen in der südlichen Innenstadt ausrücken.

Aus bisher ungeklärten Gründen brannte im Innenhof abgelegter Unrat von einer dortigen Baustelle. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.