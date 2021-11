Unrat vor Aufzug brennt in Mehrfamilienhaus in Halle

In der Richard-Paulick-Straße kam es Samstag, gegen 18.20 Uhr, zu einer Feuerentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Unrat, vor dem Aufzug, brannte im Treppenhaus. Deckenleuchten, ein Feuerlöscher inklusive dessen Hängekasten, Wände und die Verkleidung des Aufzugs wurden hierdurch beschädigt. Der Brandort und die Zugänge zum Aufzug wurden abgesperrt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Evakuiert werden musste niemand.