Unklarheiten um Genesenen-Status in Halle: Was gilt eigentlich?

Halle (Saale)/MZ - Eine Behauptung steht im Raum, die den Status von Genesenen betrifft. Und sie sorgt aktuell auch bei Hallensern für Unklarheit. Die Behauptung lautet: Menschen mit nachgewiesenen Antikörpern, die selbst gar nicht bemerkt hatten, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, gelten als genesen - und können sich diesen Status in Apotheken offiziell zertifizieren lassen.

Nachweis von Antikörpern reicht nicht aus: „Wer versteckt infiziert war, hat davon nichts“

Diese Behauptung stimmt nicht, stellt Amts-ärztin Christine Gröger auf MZ-Nachfrage klar. „Für den Genesenen-Status und den damit verbundenen Genesenen-Nachweis ist weiterhin das PCR-Testergebnis ausschlaggebend.“

Auch die hallesche Apothekerin Ursula Gütle, die zudem Mitglied im Landesapothekerverband ist, erklärt: „Wer versteckt infiziert war, hat davon nichts.“ Wenn Genesene in die Apotheke kommen, um sich einen digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen, so würde von ihnen die Bestätigung ihres letzten positiven PCR-Tests verlangt sowie der Impfpass mit der darin nachgewiesenen Corona-Impfung.

Die Apothekerin sagt aber auch, dass hinsichtlich der Antikörpertests noch einige Unklarheiten bestehen, dass sie selbst keine Grenzwerte kenne. Sie sieht durchaus Bedarf, dass von offizieller Stelle entsprechende Klarstellungen gemacht werden. Zudem verweist sie in Sachen Antikörpertests auf die Hausärzte als die richtigen Ansprechpartner.

Genesen gilt bei Sars-CoV-2-Infektion mit einem PCR-Test nachweisen in weniger als sechs Monaten nachweisen kann

„Ein alleiniger Antikörpertest lässt keine eindeutige Aussage zur Infektiosität oder zum Immunstatus zu“, teilt der Sprecher des Landesgesundheitsministeriums mit. „Daher kann ein Antikörpernachweis nicht zur Ausstellung eines Genesenen-Nachweises herangezogen werden.“ Als genesen gelten demnach zwei Personengruppen.

Zum einen: Wer eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, die weniger als sechs Monate zurückliegt - und diese mit einem PCR-Test nachweisen kann, der zum Zeitpunkt der Infektion erfolgte. Zum anderen: Wer schon einmal geimpft wurde und sich dann infiziert hat. Auch diese Infektion muss weniger als sechs Monate zurückliegen und bedarf eines PCR-Tests. Derweil meldete die Stadt am Dienstag ein wieder erhöhtes Infektionsgeschehen. Demnach gab es in Halle 38 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 67,45. Sechs Patienten, zwei mehr als am Vortag, lagen auf der Intensivstation.