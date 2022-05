Universitätsplatz : Aktivisten forden bei Demo in Halle Klimabildung in den Schulen

Klimaaktivisten demonstrierten am Freitag auf dem Uniplatz in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Ihren gängigen Ruf nach Klimagerechtigkeit haben Klimaaktivisten in Halle angepasst: Auf dem Universitätsplatz riefen sie: Was wollen wir? Klimabildung! Wann wollen wir sie? Jetzt!

Um die hundert Teilnehmer zählte die Kundgebung, die um 14 Uhr startet und an der sich neben Mitgliedern der halleschen Ortsgruppe von Fridays for Future unter anderem auch die Students for Future beteiligten. Letztere hatten in dieser Woche auch die Klimabildungswoche an der Uni organisiert.

Eine Rednerin beklagte, dass die Bildung zum Thema Klimawandel außerhalb der Schule stattfindet. Dass es zugleich aber diese Bildung brauche, um die weitere Erderwärmung zu verhindern.

Die Aktivisten fordern, im Bildungssystem für eine vollständige Aufklärung im Bereich der Klimakrise und der Nachhaltigkeit zu sorgen. Dabei geht es ihnen zum einen darum, über aktuelle Geschehnisse wie die sogenannten Kipppunkte im Ökosystem, die zurzeit schon erreicht würden, aufzuklären. Weiterhin auch darum, sich mit den benötigten Veränderungen auseinander zu setzten, da die Jugend von heute die Welt von morgen gestalten werde.

Vom Uniplatz zogen die Teilnehmer der Kundgebung dann mit Bannern durch die Stadt in Richtung Markt, wo weitere Redebeiträge folgen sollten. Darunter auch von einer Vertreterin von Fridays for Future Ukraine.