Uniklinik will neue Krippe anbauen

Halle (Saale) - Das Uniklinikum hat gerade erst mit dem Neubau eines Bettenhauses begonnen und hat noch weitere Baupläne: Die vorhandene Kita soll mit einem zweigeschossigen Modulbau erweitert werden und so Platz für eine Kinderkrippe geschaffen werden. 66?Mädchen und Jungen im Kleinkindalter könnten dann dort betreut werden. Insgesamt soll so die Kapazität der Kita auf 250 Kinder erweitert werden. Ziel ist es, die Kinderbetreuung der Angestellten nachhaltig abzusichern. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung an diesem Mittwoch in der Händelhalle, ob der Bebauungsplan für das betreffende Gebiet geändert werden kann.

In dem Antrag auf das Vorhaben verweist das Uniklinikum darauf, dass das Modul nur eine begrenzte Standzeit von maximal zehn Jahren haben soll - später soll die gesamte Kita an einen anderen Platz auf dem Klinikgelände verlagert werden.

Klinikum bekommt künftig mehr Grün

Der vormals geplante Klinikgarten soll dagegen entfallen. Der Grund: Da in den letzten Jahren die Verweildauer der Patienten so stark verkürzt wurde, dass sie sich kaum mehr außerhalb des Klinikgebäudes aufhalten, bestehe kein Bedarf mehr.

Trotzdem bekommt das Klinikum künftig mehr Grün: So soll der Teil des Technikhofes, der nicht dauerhaft erhalten werden soll, nach Angabe des Universitätsklinikums bis Ende 2025 abgerissen und in eine Grünfläche umgewandelt werden. Eine „Grüne Achse“ soll dadurch auf dem Klinikareal entstehen.

Ebenso soll ein geplanter Spielplatz an einer anderen Stelle auf dem Klinikgelände errichtet werden, nördlich des Haupteinganges. Damit, so die Einschätzung der Stadtverwaltung, werde das Klinikgelände auch für Besucher aufgewertet. Auch die „Grüne Achse“ trage dazu bei. (mz/Silvia Zöller)