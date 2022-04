Uni Halle: Erster Informationstag seit drei Jahren

Ab Montag beginnt das Sommermester - an der Martin-Luther-Uni mit wieder Präsenzveranstaltungen. Am Samstag öffnete sich die Hochschule für künftige Studenten.

Halle (Saale)/MZ - Zum ersten Mal seit drei Jahren - bedingt durch die Corona-Pandemie - hatte die Martin-Luther-Universität in Halle wieder zu einem Hochschulinformationstag eingeladen. Nach ersten Angaben der Uni kamen dabei weniger Menschen als vor der Pandemie. Das könnte auch am kalten Wetter gelegen haben. Auf dem Uniplatz und in den angrenzenden Gebäuden stellten sich die Stdiengänge vor - 250 werden derzeit an der MLU angeboten. Wir freuen uns, dass wie interessierte Schüler und ihre Eltern wieder begrüßen können“, hatte Rektor Christian Tietje vor der Veranstaltung erklärt.

Zutritt zum Uni-Gelände gab es nur mit 3G-Nachweis. Das wurde von einem Sicherheitsdienst kontrolliert. Foto: Dirk Skrzypczak

Dabei setzt die MLU weiter auf strenge Corona-Regeln - obwohl ab Sonntag die meisten Bestimmungen fallen. Zutritt gabe es nur mit einem 3G-Nachweis. Der Uniplatz war abgesperrt, Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kontrollierten an Schleusen die Besucher - wie vor Monaten auf dem Weihnachtsmarkt. Unterdessen gehören ab Montag auch in allen Gebäuden der Uni die G-Regeln als Zutrittsvorsaussetzung der Geschichte an. Es bleibt die Maske. In den Häusern und in Vorlesungen müssen sowohl Studenten wie auch das Uni-Personal FFP-2-Masken tragen.