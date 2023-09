Uni-Bigband Halle auf Amerika-Reise Mit Video: Uni-Bigband startet zu Konzerttournee nach Savannah in den USA

30 Musikerinnen und Musiker dser Uni-Bigband Halle treten in wenigen Tagen ihre lange geplante Reise in Halles Partnerstadt Savannah in den USA an. Was alles auf dem Programm steht. Mehr dazu auch im Video.