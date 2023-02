Halle (Saale)/MZ - Den Leerstand von Wohnungen, von ganzen Häusern, bemerkt am deutlichsten, wer zu Fuß in Halle unterwegs ist: Ruinöse Gebäude in bester Wohnlage, in Vierteln mit sanierten Gründerzeithäusern, mit Jugendstilvillen und mit mehr oder weniger angepassten Neubauten.