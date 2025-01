Bei der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt war die Silvesternacht hochexplosiv. Sogar der eigene Briefkasten soll durch die Kameraden in die Luft gejagt worden sein. Was bisher bekannt ist.

Unfassbar: Feuerwehrleute sprengen in Halle-Neustadt an Silvester eigenen Briefkasten in die Luft

Halle (Saale)/MZ - In der Silvesternacht wurde in der Pleißestraße in Halle-Neustadt der Briefkasten der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt in die Luft gesprengt. Nach MZ-Informationen sollen die Täter jedoch keine unbekannten Vandalen, sondern die Feuerwehrleute selbst gewesen sein.

Briefkasten der Feuerwehr in die Luft gejagt: Illegales Feuerwerk zur Sprengung benutzt?

Hier steckt der Feuerwehrmann den Böller in den Briefkasten. (Foto: Videoscreenshot/Privat)

Wie aus Feuerwehrkreisen zu erfahren war, wurde dafür nicht zugelassene Pyrotechnik genutzt. In einem Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, wie ein Feuerwehrmann mit Feuerwehrkleidung einen Böller in den Briefkasten wirft. Es folgte eine wuchtige Explosion, und der Briefkasten wurde zerfetzt. Auch ein Zaunfeld wurde beschädigt.

Eine heftige Explosion zerstörte den Briefkasten. (Foto: Videoscreenshot/Privat)

Nach MZ-Informationen sollen die Feuerwehrleute den Schaden bereits am Neujahrstag dem Fachbereich Sicherheit der Stadt Halle gemeldet haben. Dabei gaben diese an, sie seien zu einem Einsatz gerufen worden und als man davon zurückgekehrt war, war Briefkasten zerstört. Nach MZ-Informationen soll auch der Feuerwehrchef die Aktion belächelt und danebengestanden haben. Zuerst berichtete die Plattform dubisthalle.de über den Vorfall.