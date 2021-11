Unfälle in Halle: Pkw stoßen mit Fußgängern zusammen - zwei Schwerverletzte

Halle (Saale)/MZ - In der Hallorenstraße in Halle ist es am Dienstagfrüh gegen 06.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 57-jährige Pkw-Fahrer die Hallorenstraße in Richtung Magistrale, als ein 45-jähriger Fußgänger die Straße von rechts nach links überquerte.

Jedoch tat er das auf eine Weise, dass der Autofahrer ihn nicht sofort erkannte. Trotz eienr Vollbremsung stieß der Pkw mit dem Fußgänger zusammen. Der 45-jährige Fußgänger zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Weitere Kollision mit Fußgängern

Ebenfalls am Dienstagfrüh hat sich gegen 07.00 Uhr in der Richard-Paulick-Straße in Halle ein weiterer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin ereignet. Laut den Beamten fuhr der 59-jährige Pkw-Fahrer die Richard-Paulick-Straße in Richtung Feuerwache, als eine 80-jährige Fußgängerin plötzlich von links die Straße überquerte.

Trotz einer Vollbremsung stießen die beiden zusammen, woraufhin sich die Fußgängerin schwere Verletzungen zuzog.

Die beiden schwerverletzten Fußgänger wurden zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser verbracht. In beiden Fällen hat das Polizeirevier Halle die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, welche gegenwärtig andauern.