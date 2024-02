An diesem Montag soll es auf den Straßen in Halle fröhlich zugehen. Doch bevor der Rosenmontagsumzug überhaupt startet, gab es schon einen Unfall.

Halle (Saale)/MZ - Die Karnevalisten wollen an diesem Rosenmontag Halle in fröhliche Stimmung versetzen, ab 11 Uhr soll sich derv diesjährige Rosenmontagszug an der Peißnitzstraße in Bewegung setzen. Doch bevor es überhaupt los geht, ist es schon zu einem Unfall gekommen.

Der Unfall hat sich an der Kreuzung Peißnitzstraße und Mühlweg ereignet. Ein Autofahrer ist in eine Straßenbahn reingerauscht. Karnevalswagen waren nicht beteiligt. Außerdem mussten Autos abgeschleppt werden, da sie in der Zone für den Aufbau des Rosenmontagsumzugs standen.