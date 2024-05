Am Mittwoch kam es an der Durchfahrt Kleinschmieden zu einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen.

Unfall: Straßenbahnen am Marktplatz in Halle kollidiert

ÖPNV in Halle

Halle (Saale)MZ - Am Mittwochmittag ist es gegen 13 Uhr zu einem Zwischenfall zwischen zwei Straßenbahnen unweit des Marktplatzes in Halle gekommen. An der Durchfahrt Kleinschmieden zum Markt stehen zwei Straßenbahnen sehr eng beieinander, dass der Straßenbahnverkehr nicht möglich ist. Zuvor sind beide Bahnen kollidiert.

Alle Fahrgäste mussten die Bahnen verlassen und zu Fuß weitergehen. Nach MZ-Informationen sollen bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Der Straßenbahnverkehr in Richtung nördliche Innenstadt ist derzeit unterbrochen.