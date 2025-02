Halle (Saale)/MZ. - Diese Tragödie ist bis heute ungeklärt. Am Silvesterabend 2021 starb der 14-jährige Maximilian auf der Silberhöhe. Der Schüler war mit Freunden unterwegs. Als er die Freyburger Straße – offensichtlich unbemerkt von seiner Clique – überquerte, wurde er von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass Ärzte ihm nicht mehr helfen konnten. Zehn Monate suchte die Polizei den Unfallwagen und die Person, die am Steuer saß. Vergebens. Ende Oktober 2022 wurde das Verfahren eingestellt. Gibt es jetzt die entscheidende Wende?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.