In einem Bus wurden zehn Kinder verletzt nachdem der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge durch die Verkehrslage eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

In Wettin-Löbejün ist es zu einem Unfall gekommen bei dem mehrere Kinder verletzt wurden.

Wettin-Löbejün/DUR - Im Saalekreis ist es zu einem Unfall mit mehreren verletzten Kindern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus am Donnerstag gegen 13:40 Uhr durch Wettin-Löbejün (Ortsteil Priester).

Ersten Erkenntnissen zufolge soll aufgrund der Verkehrslage eine Gefahrenbremsung nötig gewesen sein. Dabei sind zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben bis 14 Jahren leicht verletzt worden.

Die Kinder wurden vor Ort medizinisch versorgt. Zwei Jungs wurden in eine Klinik nach Halle gebracht. Die anderen Kinder wurden an ihre Eltern übergeben. Bei dem Unfall sind laut Polizei keine Sachschäden entstanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil noch an.