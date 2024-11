Gegen Polizeiauto gekracht Heftiger Crash am Riebeckplatz in Halle: Sperrung auf B6 - Motorblock herausgerissen

In Halle kam es in der Nacht zum Freitag zu einem heftigen Unfall am Riebeckplatz. Ein Mazda krachte gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn. Die B6 ist stundenlang gesperrt.