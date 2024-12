Mindestens drei Fahrzeuge wurden bei einem Unfall in der Quellgasse in Halle beschädigt. Ein weiteres überschlug sich. Doch die Fahrerin ist verschwunden.

Rätselhaft: Heftiger Unfall in Quellgasse in Halle - doch von Fahrerin fehlt jede Spur

Halle (Saale). - Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in der Quellgasse in Halle-Nietleben eine Spur der Verwüstung hinterlassen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Demnach soll die Frau erst gegen drei in der Gasse geparkte Autos gekracht sein. Anschließend prallte sie so heftig von einem Fahrzeug ab, dass sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die Frau soll sich selbst aus dem Wrack befreit haben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.