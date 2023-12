Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitag auf der A9 bei Großkugel, als ein Flixbus auf einen Lkw auffuhr. Mehrere Verletzte wurden gemeldet, und die Autobahn ist in Richtung München voll gesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort, und Reisende müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Nach einem Unfall mit einem Flixbus auf der A9 nahe Leipzig musste die Fahrbahn bei Großkugel in Richtung Süden voll gesperrt werden.

Halle (Saale)/MZ. - Autofahrer auf der Autobahn A9 brauchen im Raum Halle/Leipzig in Richtung Süden am Freitag viel Geduld. Am Mittag war auf der A9 ein Flixbus zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Leipzig West (Einkaufsszentrum Nova) im Baustellenbereich auf einen Lkw aufgefahren.

Flixbus bei Unfall auf A9 schwer beschädigt

Dabei wurden nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig mehrere Personen verletzt. Es soll sich um keine schweren Blessuren handeln.

Aktuelle Straßensperrungen und Umleitungen

Die A9 war am Freitagnachmittag in Richtung München im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar.

Durch die Baustelle erweist sich die Bergung der Unfallfahrzeuge als schwierig. Der Flixbus wurde im Frontbereich schwer beschädigt.