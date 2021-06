Unfall mit Fahrerflucht in Halle: Fahrzeug kollidiert mit Pkw und flüchtet vom Unfallort

Halle (Saale) - Am Donnerstagabend ist es in der Huttenstraße in Halle zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Laut der Polizei kollidierte ein Fahrzeug seitlich mit einem im Gegenverkehr fahrenden Pkw.

Der Unfallverursacher flüchtete nach Zeugenangaben anschließend mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort und fuhr auf die Merseburger Straße auf. An dem Pkw entstand Sachschaden. Ermittlungen wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt wurden eingeleitet. (mz)