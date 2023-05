Schlimmer Unfall in Halle Straßenbahn erfasst Radfahrerin in der Merseburger Straße - Frau schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen wurde in der Merseburger Straße in Halle eine Radfahrerin von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Es war der zweite derartige Vorfall in dieser Woche.