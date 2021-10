Unfall in Halle: Pkw bleibt nach Kollision auf Seite liegen - Fahrer wurde eingeklemmt

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr ist es im Kreuzungsbereich An der Feuerwache Ecke Richard-Paulick-Straße in Halle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Polizei beachtete ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges nicht. Durch den Zusammenstoß kam ein Pkw auf der Fahrzeugseite zum Liegen, wobei der Fahrer in dem Wagen eingeklemmt wurde.

Er konnte durch die Rettungskräfte befreit werden. Beide Unfallbeteiligte zogen sich Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein Fahrzeug musste durch einen hinzugezogenen Bergedienst aus dem Kreuzungsbereich geborgen werden. Deswegen kam es in dem Bereich kurzzeitig zu einer Vollsperrung sowie Behinderungen im Straßenverkehr.