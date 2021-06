Unfall in Halle: Mopedfahrerin überschlägt sich und rutscht auf Gegenfahrbahn

Halle (Saale) - Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen eine Mopedfahrerin bei einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 17-Jährige in der Köthener Straße in Halle in Richtung Angerstraße auf einen Pkw auf, überschlug sich und rutschte auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer konnte glücklicherweise noch vor der 17-Jährigen zum Stehen kommen, so die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand damit vor Ort lediglich ein Sachschaden. Die Mopedfahrerin wurde dennoch vorsorglich in ein städtisches Krankenhaus gebracht. (mz)