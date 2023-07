Am Riebeckplatz in Halle ist ein LKW mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Doch das war offenbar kein Grund für den Fahrer am Unfallort zu verweilen.

Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen, gegen 9.05 Uhr, stieß am Riebeckplatz ein Lkw samt Anhänger mit einer Straßenbahn zusammen. Aber anstatt am Unfallort auf das Eintreffen der Polizeibeamten zu warten, entschied sich der Fahrer dazu, seine Fahrt unvermindert fortzusetzen. Transportgut auf der Strecke verlierend, konnte der Flüchtige kurz darauf in der Delitzscher Straße von der Polizei gestellt werden.

Ein noch vor Ort beim flüchtigen Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Doch durch den Zusammenprall entstanden bei Straßenbahn und Lkw Sachschäden. Die Bahn musste in der Folge abgeschleppt, die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Mittlerweile konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.