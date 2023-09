Am Donnerstagmittag wurde in Halle-Silberhöhe ein Kind von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt.

Unfall in Halle: Kind von Transporter erfasst und schwer verletzt

Schwerer Unfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmittag wurde gegen 13:15 Uhr in der Staßfurter Straße in Halle ein Kind von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.