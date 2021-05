Unfall in Halle: Fußgänger am Südstadtring von Auto erfasst und schwer verletzt

Halle (Saale) - Bei einem Unfall am Südstadtring in Halle ist am Dienstagabend ein Fußgänger schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit.

Demnach war der Fußgänger gegen 19 Uhr von einem Pkw aus noch ungeklärter Ursache erfasst worden. Auch der Hergang des Unglücks war zunächst offen. Wegen der Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme und für erste Ermittlungen der Polizei ist der Südstadtring im Bereich des Kaufland-Centers gesperrt worden.

Erst am Montagabend hatte es ebenfalls in der Südstadt einen schweren Unfall gegeben: Dabei war eine 62-jährige Frau in der Damaschkestraße unter eine Straßenbahn geraten und getötet worden. (mz)